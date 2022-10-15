AKŞENER, MADEN FACİASININ YAŞANDIĞI OCAKTA İNCELEMELERDE BULUNDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasra'da maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Şehit evlerine gidip taziyede bulunduklarını söyleyen Akşener, "Öncelikle hepimizin, milletimizin, maden şehitlerimizin ailelerin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acıları bu millete, ailelerine yaşatmasın inşallah. Allah onlara cenneti nasip etsin, peygamber efendimize komşu kılsın. Burada tüm kurtarma çalışmalarına katılan madencilerimize, AFAD yetkililerine ve tüm ekiplere ve gönüllerimize derin teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şehit evlerine gittik, taziyede bulunduk. Kaza yerini de gördük. Bundan sonrası takibimizde olacak olan maden şehitleri ailelerine bu devletin üstüne düşen her türlü görevi yerine getirmelerini sağlamaktır.? dedi.