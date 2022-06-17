Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2) - Son Dakika
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Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2)

17.06.2022 20:09
Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2)

AKŞENER, SOMA MADEN ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Marmara Gölü'nde yaptığı incelemenin ardından Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AKŞENER, SOMA MADEN ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Marmara Gölü'nde yaptığı incelemenin ardından Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Soma ilçesine geçen Akşener, esnaf ziyareti öncesi Atatürk Caddesi'nde kendisini bekleyen kalabalığa seslenerek "İYİ Parti'yle Türkiye'nin ekonomisi düzelecek" dedi. Akşener, Manisa programını Soma Maden Şehitliği ve Anıtı ziyareti ile sonlandırdı. Soma'da 13 Mayıs 2014 yılındaki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin mezarlarına karanfil bırakan Akşener, şehitler için dua etti. Akşener, programlarının ardından Manisa'dan ayrıldı.

Serkan ÖZDEMİR- Şevket YILMAZ/ SOMA, (Manisa),


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Kaynak: DHA

Marmara Gölü, Manisa, Maden, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2) - Son Dakika
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