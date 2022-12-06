İYİ Parti lideri Akşener'den TBMM'deki kavgaya ilk yorum: Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakikatin yolundan ayıramayacak - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'den TBMM'deki kavgaya ilk yorum: Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakikatin yolundan ayıramayacak

06.12.2022 22:03

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) kavgada aldığı yumruk darbesi sonucu yoğun bakımda tedaviye alınan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kavgaya ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak" ifadelerini kullandı.

TBMM'deki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti ve İYİ Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi. Çıkan kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün kafasında açılma meydana gelirken, kalp problemi olduğu öğrenilen İYİ Partili vekil hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Geçen yıl kalp pili takılan Örs'te arbede esnasında strese bağlı bir ritim bozukluğu oluştuğu ve bundan dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AKŞENER'DEN ÖRS'E ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akşener, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"PARTİMİZE YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINIYORUM"

Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"

Akşener, Meclis'te Çıkan Kavgada Yaralanan İyi Partili Örs'ü Hastanede Ziyaret Etti: 'Hiçbir Ahlaksız Yumruk Bizi Hakkın ve Hakikatin Yolundan...
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener'den TBMM'deki kavgaya ilk yorum: Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakikatin yolundan ayıramayacak - Son Dakika

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