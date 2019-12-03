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Akşener: "Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer"
6 saat önce
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması Çiçek takdimi Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:32 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması
Çiçek takdimi
Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? Akşener'den hükümete tepki: Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar ALES sonuçları açıklandı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa