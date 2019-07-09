Son Dakika Haberleri: Akşener - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması
Son Dakika Güncel Haber

Akşener - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması

1 saat önce

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
Akşener - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:00 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu HDP'li Kurtulan'ın "oy" çıkışına Meral Akşener'den yanıt: Nasrettin Hoca hikayesi gibi Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Son dakika! Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:57:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]