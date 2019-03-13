Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim açımızdan MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız; bizim kardeşimizdir, candan ileridir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim açımızdan MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız; bizim kardeşimizdir, candan ileridir. Bu bir rekabettir, hizmetin yarıştığı rekabettir" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün gece geldiği Erzurum'daki programına, bugün Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek başladı. Türbeye giren Akşener, bir süre dua etti. Türbe ziyareti sonrası İYİ Parti İl Başkanlığı'na geçen Akşener, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına oy istemek için Erzurum'da olduğunu belirten Akşener, ayrıştırıcı dile prim verilmemesini istedi. Akşener, "Kardeşlerimden ricamdır; Allah aşkına, bu siyasetçilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim vermeyin. 1 Nisan'dan sonra elbette ben adayımız Mahmut Uykusuz başkanın kazanmasını istiyorum. Ama her kim kazanırsa kazansın, 1 Nisan'dan sonra Erzurumlular pazarda, kahvede, hastanede, camide, iş yerlerinde; esnaf, memur, işçi olarak ev hanımı ya da çalışan kadın olarak birbirlerinin yüzüne bakacaklar. Yerel seçimlerin şehirlerde bölünmeye, ayrışmaya neden olacak dilden uzak kalmalarını, bu dili duymamalarını istirham ediyorum" diye konuştu.



'BU, HİZMETİN YARIŞTIĞI BİR REKABET'



'Doğu Anadolu'nun yıldızı' olarak tanımlanan Erzurum'un ıssızlaştığını savunan Akşener, "Havası kömür kokan, gri bir gökyüzü olan Erzurum'a gelinmiş durumda. Bunun elbette belediyeden başlayarak, devlet sistemi içinde başka bir gözle bakılmasının zamanı gelmiştir. Bu bir yerel seçimdir. Birbirinizi kırmaya, incitmeye hacet yok. Tepedekilerin hepsi gelecek, gidecek, siz baş başa kalacaksınız. Bizim açımızdan MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız; kardeşimizdir, candan ileridir. Bu bir rekabettir, hizmetin yarıştığı bir rekabettir. Elbette İYİ Parti'nin adaylarına ve başta Mahmut başkan olmak üzere Erzurumlu kardeşlerimin oyunu istemek için buradayım. Bunu yaparken, başka alanlara iftira atmanın, sövmenin doğru olmadığını, birbirimizle bir ve beraber olmaya ihtiyacı olan bir Türkiye olduğumuzu belirtmekte fayda görüyorum" dedi. - Erzurum

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

Bodrumspor'da Engin İpekoğlu Dönemi Bitti

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti