Son Dakika Haberleri: Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir (3)

Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir (3)

57 dakika önce

AKŞENER ERZURUM'DAN AYRILDIMerkez Palandöken İlçesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililerle bir süre sohbet etti.

Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir (3), System.String[]
AKŞENER ERZURUM'DAN AYRILDI

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililerle bir süre sohbet etti. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz ve beraberindeki heyetle birlikte merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi taş mağazalar semtine giden Akşener esnafı ziyaret etti. Gezisini, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binasına giderek sürdüren Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Bir süre sonra buradan çıkan Akşener, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz'un koordinasyon merkezine gitti. Burada da partililerle bir süre görüşen Akşener, günün yorgunluğunu merkez Aziziye ilçesindeki bir lokantada yemek yiyerek attı. Akşener bir tanıdığının evini de ziyaret ederek saat 20.00 uçağı ile Ankara'ya döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Palandöken, Erzurum, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den AK Parti'nin Kalesi Erzurum'da Dikkat Çeken Mesaj Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani

Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 22:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]