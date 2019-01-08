Son Dakika Haberleri: Akşener: "Milletin Dengesi Şaştı"

Akşener: "Milletin Dengesi Şaştı"

2 saat önce

- İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.(6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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