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"Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a yönelik sert sözler: Deprem bölgesinde tek bir çadırını görmedim

Başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli, kendini şikayet etti