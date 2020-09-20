Akşener: "Ne dış politikada, ne ekonomide, ne kalkınmada, ne eğitimde hiçbir konuda istikrar... - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (5)

"Gencini düşünmeyen ülkesinin geleceğini düşünemez. Ülkenin geleceğini düşünmeyen de o geleceğin teminatı olan eğitime yatırım yapmaz"

"Eğitim bir ticari sektör değil devletin milletine sağlaması gereken en temel hizmettir. Eğitim, İzmit'in küçük bir köyünden çıkan memur çocuğu Meral Gürer'i devlet okullarında okuyarakbugün İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'liğe taşıyan sistemdir"

"Cumhuriyetin 80 yılda yaptıklarını satıp savan, yeyip bitiren, yağmalayan bir doymazlıkla karşı karşıyayız. Ne dış politikada, ne ekonomide, ne kalkınmada, ne eğitimde hiçbir konuda istikrar sağlanamadı. İstikararlı oldukları tek konu verdikleri ballı ihaleler oldu"