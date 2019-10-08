Son Dakika Haberleri: Akşener: "Ne zaman büyümek istesek ithalatımız artıyor ve dış ticaret açığı veriyoruz"
Son Dakika Politika Akşener: 'Ne zaman büyümek istesek ithalatımız artıyor ve dış ticaret açığı veriyoruz'

Akşener: "Ne zaman büyümek istesek ithalatımız artıyor ve dış ticaret açığı veriyoruz"

25 dakika önce

Salondan genel plan görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Salondan genel plan görüntü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (3)

Akşener: Ne zaman büyümek istesek ithalatımız artıyor ve dış ticaret açığı veriyoruz

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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