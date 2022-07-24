Akşener: "Niye Atatürk'e Bu Kadar Derin Bir Alerji Duyduklarını Anlamış Oldum. Burada, O Vizyona Ulaşamamanın Getirdiği Ağır Bir Travmatik Kıskançlık... - Son Dakika
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Akşener: "Niye Atatürk'e Bu Kadar Derin Bir Alerji Duyduklarını Anlamış Oldum. Burada, O Vizyona Ulaşamamanın Getirdiği Ağır Bir Travmatik Kıskançlık...

24.07.2022 17:06
Akşener: "Niye Atatürk'e Bu Kadar Derin Bir Alerji Duyduklarını Anlamış Oldum. Burada, O Vizyona Ulaşamamanın Getirdiği Ağır Bir Travmatik Kıskançlık...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankapark’ı gezerek kendisinden bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Niye Atatürk’e bu kadar derin bir alerji duyduklarını anlamış oldum. Burada, o vizyona ulaşamamanın getirdiği ağır bir travmatik kıskançlık gördüm, yazık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankapark'ı gezerek kendisinden bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Niye Atatürk'e bu kadar derin bir alerji duyduklarını anlamış oldum. Burada, o vizyona ulaşamamanın getirdiği ağır bir travmatik kıskançlık gördüm, yazık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile birlikte;  kapılarını 21 Mart 2019'da açan, 801 milyon dolara mal olan ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılan, 3 yıllık hukuki sürecin ardından da 18 Temmuz itibariyle belediyeye devredilen Ankapark'ta inceleme gezisi yaptı.

Akşener'e park hakkında bilgi veren Yavaş şunları söyledi:

"OTLARI TEMİZLEYİP, YOĞUN AĞAÇ OLAN YERLERİ ÇOK KISA ZAMANDA İNSANLARIN KULLANIMINA AÇACAĞIZ"

"Dünyadaki örneklerinin hepsi zarar ediyor. Buna rağmen bile bile inatla yapıldı. Birçok insan yerini, maliyetini eleştirdi. Ancak dinlemediler, 'siz bilmezsiniz burası böyle olacak' dediler. Şimdi biz de nasıl değerlendirebiliriz, zararı en aza nasıl indirebiliriz çalışmasını yapıyoruz. Daha sonra halkla paylaşacağız. Buradan çok malzeme çalındı. Bizim güvenliklerimiz içeri giremediği için etrafta şüpheli araç görebildikçe müdahale edebildi. Her birini de emniyete bildirdiler. Emniyete intikal ettirilen her hırsızlık mahkeme dosyasına girdi. Buna rağmen ısrarlı bir şekilde bütün taleplerimiz reddedildi. Sanki burayı devralmamız istenilmedi. Her bir ünitenin içindeki tahribat kaça mal olmuş, yeniden çalışması için ne gerekiyor, çalışma yapılıyor. Otları temizleyip, yoğun ağaç olan yerleri çok kısa zamanda insanların kullanımına açacağız."

Yavaş'tan bilgi aldıktan sonra konuşan Akşener ise şunları söyledi:

"GERÇEKTEN İÇİM ACIDI"

"Gerçekten içim acıdı. Burada gördüğüm ne düşünüyorsam kafamda infilak ettirdi. Bu kadar masrafa yazıktır, günahtır. Bu bir ders olarak iktisatta, şehircilikte, mühendislikte okutulmalıdır. Bir inatlaşma uğruna milletimizin, Ankaralımızın parası nasıl çarçur edilip havaya atılır görüyoruz. Birçok yer görmeme rağmen bu kadar dinozoru dünyanın hiçbir yerinde görmedim, çok ilginç geldi. Bu parka benzer Disneyland'ı, Belçika'da, Hollanda'daki parkları gördüm ama böyle dinozor hiç görmedim.

"BURADA, O VİZYONA ULAŞAMAMANIN GETİRDİĞİ AĞIR BİR TRAVMATİK KISKANÇLIK GÖRDÜM"

Atatürk'ün hayali, vizyonundan bugün gelinen nokta… Niye Atatürk'e bu kadar derin bir alerji duyduklarını anlamış oldum. Burada, o vizyona ulaşamamanın getirdiği ağır bir travmatik kıskançlık gördüm, yazık."

"KURTAR BENİ ABİ ŞEKLİNDE BAĞIRIYOR HAYVAN SANKİ"

Yanları açık otobüsle yapılan gezisi sırasında Akşener, araç seyir halindeyken yan taraftaki bir dinozor figürünü göstererek "Kurtar beni abi şeklinde bağırıyor hayvan sanki" sözleriyle espri yaptı. Bunun üstüne Mansur Yavaş da gülümseyerek, "Kurtaracağız inşallah" karşılığını verdi.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, Ankapark, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'Niye Atatürk'e Bu Kadar Derin Bir Alerji Duyduklarını Anlamış Oldum. Burada, O Vizyona Ulaşamamanın Getirdiği Ağır Bir Travmatik Kıskançlık... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: "Niye Atatürk'e Bu Kadar Derin Bir Alerji Duyduklarını Anlamış Oldum. Burada, O Vizyona Ulaşamamanın Getirdiği Ağır Bir Travmatik Kıskançlık... - Son Dakika
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