Akşener: "O Sandık Gelecek, Halk Faturayı Kesecek" - Son Dakika
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Akşener: "O Sandık Gelecek, Halk Faturayı Kesecek"

13.06.2022 19:31
Akşener: "O Sandık Gelecek, Halk Faturayı Kesecek"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, HalkFaturayıKesecek çok az kaldı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, HalkFaturayıKesecek çok az kaldı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumuna dikkat çeken Akşener'in mesajı şöyle:

"O SANDIK GELECEK HALK FATURAYI KESECEK"

"Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, #HalkFaturayıKesecek çok az kaldı!"

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Saray, EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'O Sandık Gelecek, Halk Faturayı Kesecek' - Son Dakika

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