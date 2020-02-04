Akşener: "Ortadoğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: 'Ortadoğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan... - Son Dakika

Akşener: "Ortadoğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan...

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması

Akşener'in kürsüye çıkması

Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)

Akşener: Ortadoğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan...

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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