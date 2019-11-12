Son Dakika Haberleri: Akşener: "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın"
Son Dakika Güncel Akşener: 'Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın' - Son Dakika

Akşener: "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın"

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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