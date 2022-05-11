Akşener: "Özel Bir Oturumla ve Milletimizin Gözleri Önünde Her Bir Siyasi Parti Olarak Meseleye Bakışımızı ve Çözüm Önerilerimizi Ortaya Koymaya... - Son Dakika
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Akşener: "Özel Bir Oturumla ve Milletimizin Gözleri Önünde Her Bir Siyasi Parti Olarak Meseleye Bakışımızı ve Çözüm Önerilerimizi Ortaya Koymaya...

11.05.2022 18:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Suriyeli sığınmacılar ile ilgili Meclisimizi; ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ üzerinde gerekli değişikliği yapmaya, özel bir oturumla ve milletimizin gözleri önünde her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suriyeli sığınmacılar ile ilgili Meclisimizi; 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' üzerinde gerekli değişikliği yapmaya, özel bir oturumla ve milletimizin gözleri önünde her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir video yayınladı. Akşener, videoyu; "Suriyeli sığınmacılar ile ilgili; Meclisimizi; "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" üzerinde gerekli değişikliği yapmaya, Özel bir oturumla ve milletimizin gözleri önünde her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum" notuyla paylaştı.

Akşener'in paylaştığı grup konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

"Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde, bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye'nin nüfusunun 35 milyonu Suriyeli kökenli insanlardan oluşacak. Dolayısıyla demografi diye söylemlerimizin arkasında işte böyle bir sonuç var.  Bütün bunları en ayrıntılı biçimde milletimizle peyderpey tartışacağız ve paylaşacağız. Bunun yanında, bu çalışmaları yaparken yapıcı siyaset anlayışımızın gereği olarak, yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan geri durmadık. Ezcümle; muhalefette olsak bile Türkiye'nin yönetimini devralmaya hazır bir siyasi partinin sorumluluğuyla hareket ettik ve edeceğiz. İYİ Parti olarak, ülkemizin her kritik meselesinde olduğu gibi sığınmacı ve kontrolsüz göç konusunda da makul, akılcı ve soğukkanlı bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceğiz.

Bu perspektiften hareketle buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bugün artık, geçici koruma statüsünü ve düzensiz göç hareketliliğini belirleyen 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' üzerinde konuşmanın ve gerekli değişikliği yapmanın vaktidir. Biz, Gazi Meclis'imizin bu önemli sorunumuzun çözümünde bir tartışma, istişare ve başarılabiliyorsa bir uzlaşma zemini olduğuna inanıyoruz. Milletimizin acil çözüm beklediği böyle bir meseleyi milletin evinde konuşabilmek ve çözüme bağlayabilmek, en başta bize kendisini temsil etme yetkisini veren aziz milletimize karşı görevimizdir.

Bu mesele, bize göre de partiler üstü bir meseledir. O nedenle diyoruz ki 'Gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi her bir siyasi parti olarak ortaya koyalım. Gelin, milletimizi ve memleketimizi bu cendereden birlikte çıkartalım'. TBMM Başkanı Sayın Şentop'un bu haklı ve meşru çağrımıza kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyor; bunun, esasında milletimizin acil bir çağrısı olduğunu milletimizin huzurunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Akşener: Özel Bir Oturumla ve Milletimizin Gözleri Önünde Her Bir Siyasi Parti Olarak Meseleye Bakışımızı ve Çözüm Önerilerimizi Ortaya Koymaya...
Akşener: Özel Bir Oturumla ve Milletimizin Gözleri Önünde Her Bir Siyasi Parti Olarak Meseleye Bakışımızı ve Çözüm Önerilerimizi Ortaya Koymaya...
Akşener: Özel Bir Oturumla ve Milletimizin Gözleri Önünde Her Bir Siyasi Parti Olarak Meseleye Bakışımızı ve Çözüm Önerilerimizi Ortaya Koymaya...
Akşener: Özel Bir Oturumla ve Milletimizin Gözleri Önünde Her Bir Siyasi Parti Olarak Meseleye Bakışımızı ve Çözüm Önerilerimizi Ortaya Koymaya...

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Hizb-i İslami Partisi, İYİ Parti, Suriyeli, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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