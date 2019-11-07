Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in aracının gelmesi ve Akşener'in araçtan inmesi

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