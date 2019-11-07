Son Dakika Haberleri: Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi
Son Dakika Güncel Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi

Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi

6 saat önce

Ankara Adliyesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracının gelmesi ve Akşener'in araçtan inmesi Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Adliyesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracının gelmesi ve Akşener'in araçtan inmesi

Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi

Ankara Adliyesi, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:09 Kaynak: AA
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