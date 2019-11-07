Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi
6 saat önce
Ankara Adliyesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracının gelmesi ve Akşener'in araçtan inmesi Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:09 Kaynak: AA
Ankara Adliyesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracının gelmesi ve Akşener'in araçtan inmesi
Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pakize Akbaba davasını takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi.
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