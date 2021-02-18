Akşener, özel toplu taşıma sektörü temsilcileri ve çalışanlarının sorunlarını dinledi - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel toplu taşıma sektörünün temsilci ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Akşener, Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret ederek sektörün sorunlarını dinledi.

Uzunca bir süredir esnafın sesi olmaya gayret ettiklerini belirten Akşener, "İktidarı yermiyoruz, partimize propaganda yapmıyoruz. Seçim zamanı arkadaşlarımız gelecek ikna edebilirlerse oylarınızı alacaklar, edemezlerse bir başka siyasi partiye oy vereceksiniz. Buna biz siyaset saygı duymak durumundayız." dedi.

Bu sorunları TBMM Grup konuşmasında dile getirdiğini anlatan Akşener, "Zor ve dayanışma içinde olmamız gereken bir dönem ama sizin de elinizden tutulması lazım ki sistem devam edebilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş da sektörle ilgili mevzuat eksikliği bulunduğunu aktararak "Her ilde farklı uygulamalarla halk otobüsü çalıştırılıyor. Bir standarda kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Toplu taşımanın sıkıntılı ve maliyetli bir sektör olduğunu dile getiren Soydaş, şunları söyledi:

"Belediyeler kendilerine göre haklı gerekçelerle uzun bir süre toplu ulaşıma zam yapmadı. Bunun yanında kanunlar elvermediği için destekleyemedikleri bir sektör. Sektör iflasa doğru gidiyor. Dört belediyenin uyguladığı bir yöntem var. İstanbul yeni bir modele geçti ve gelir kaygısı yaşatmayan bir model. Bursa ve Kayseri'nin uyguladığı güzel bir model var. Ankara için bir çalışma yapılıyor. Yolcu gelirine dayalı çalıştığımız için gelir, gideri karşılamıyor. Kanunlardaki eksiklikler konusunda desteğinize ihtiyacımız var."