Akşener, Pendik'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Üsküdar'daki esnaf ziyaretinin ardından Pendik Gazi Paşa Caddesi'ne geçen Akşener'i partililer karşıladı.

Akşener, caddedeki esnafı tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve beklentilerini dinledi, pandemi öncesindeki ve sonrasındaki satış durumlarını öğrendi.

Caddede kendisiyle sohbet eden vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Meral Akşener'e ziyaretinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu eşlik etti.