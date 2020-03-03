Akşener: "Sahaya da masaya da devlet aklı hakim olmalı diyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Sahaya da masaya da devlet aklı hakim olmalı diyoruz' - Son Dakika

Akşener: "Sahaya da masaya da devlet aklı hakim olmalı diyoruz"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)

Akşener: Sahaya da masaya da devlet aklı hakim olmalı diyoruz

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:01 Kaynak: AA
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