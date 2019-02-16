Son Dakika Haberleri: Akşener, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Açtı

Akşener, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Açtı

1 saat önce

SAMSUN'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Canik ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Akşener, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Açtı, System.String[]
SAMSUN'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Canik ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Samsun'da Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin'in cenaze törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından partisinin Canik ilçesi bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılış programına katıldı. SKM'nin açılış kurdelesini kesen Akşener, ardından partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, "Türk geleneğinin en büyük ozanlarından bir büyük abideyi kaybettik. Ozan Arif, örneğin Yaşar Okuyan'ın arkadaşı, benim ağabeyimin arkadaşı, bizlerin de büyüğüydü. Onu son yolculuğuna uğurlamak üzere Samsun'a geldik. O yaş grubundan birçok büyüğümüzü görme fırsatı bulduk. Allah mekanını cennet etsin" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Samsun'a geldiğimde gördüğüm şey, kadınlarımızın iyi çalıştığıdır. Seçimde alacağımız zafer, kadınlarımızın zaferi olacaktır. AK Parti kadrolarını yorgun buluyorum ve sahada eskisi kadar çalışmadıklarını görüyorum. Biz sıfırdan siyasete başlamış bir partiyiz. Fakat teşkilatımız çok şey yaşadı ve çok iftiraya uğradı. Buna rağmen parasız pulsuz, kendi ceplerinden bir siyasi hayat çizdiler."

Akşener açıklamaları sonrasında bir süre partililerle sohbet ettikten sonra SKM'den ayrıldı. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:27 Kaynak: DHA

Canik, Meral Akşener, İYİ Parti, Samsun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı, Kaçak Yapılan Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı

Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]