Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geldiği Samsun'da, yurttaşlarla birlikte Tütün İskelesi'nden Bulvar Meydanı'na yürüdü.

Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için bugün Samsun'a geldi. Tütün İskelesi'nde yurttaşlara hitap eden Akşener, daha sonra, kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte Bulvar Meydanı'na yürüdü. Yurttaşlar, yürüyüş sırasında Akşener'e alkışlarla ve ıslaklarla destek verdi. İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, "Başbakan Akşener" sloganı attı.

"VATANDAŞ KORKU DUVARINI YIKTI"

Bulvar Meydanı'nda önce bir simitçiye giren Akşener, burada basın mensuplarına ve yurttaşlara simit dağıttı. Akşener, daha sonra meydanda kurulu bir çadırda kendisini takip eden gazetecilerle sohbet etti, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener, burada; "Vatandaş korku duvarını yıktı artık. Ben, Ocak 2020'den beri geziyorum, öncesi ile sonrası arasında çok büyük fark var" diye konuştu.

Akşener, çocukların meydandaki halk oyunları gösterisini de izledi. İlk Adım Anıtı'na çiçek bırakan Akşener, partisinin gençlik kolları üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Akşener'in Samsun'daki son durağı ise İlkadım Belediyesi oldu. Akşener, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'tan belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.