Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı

19.05.2022 19:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geldiği Samsun’da, yurttaşlarla birlikte Tütün İskelesi’nden Bulvar Meydanı’na yürüdü.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geldiği Samsun'da, yurttaşlarla birlikte Tütün İskelesi'nden Bulvar Meydanı'na yürüdü.

Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için bugün Samsun'a geldi. Tütün İskelesi'nde yurttaşlara hitap eden Akşener, daha sonra, kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte Bulvar Meydanı'na yürüdü. Yurttaşlar, yürüyüş sırasında Akşener'e alkışlarla ve ıslaklarla destek verdi. İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, "Başbakan Akşener" sloganı attı.

"VATANDAŞ KORKU DUVARINI YIKTI"

Bulvar Meydanı'nda önce bir simitçiye giren Akşener, burada basın mensuplarına ve yurttaşlara simit dağıttı. Akşener, daha sonra meydanda kurulu bir çadırda kendisini takip eden gazetecilerle sohbet etti, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener, burada; "Vatandaş korku duvarını yıktı artık. Ben, Ocak 2020'den beri geziyorum, öncesi ile sonrası arasında çok büyük fark var" diye konuştu.

Akşener, çocukların meydandaki halk oyunları gösterisini de izledi. İlk Adım Anıtı'na çiçek bırakan Akşener, partisinin gençlik kolları üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Akşener'in Samsun'daki son durağı ise İlkadım Belediyesi oldu. Akşener, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'tan belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı
Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı
Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı
Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı

YORUMLAR
500
'İktidar yürüyüşünü başlattık diyen' Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın! 'İktidar yürüyüşünü başlattık diyen' Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın! Akşener; İktidar yürüyüşümüzü başlattık Akşener; İktidar yürüyüşümüzü başlattık
Kaynak: ANKA

Tütün İskelesi, İYİ Parti, gençlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:58:55. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener, Samsun'daki 19 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement