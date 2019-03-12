Son Dakika Haberleri: Akşener: Sanırsınız Savaşa Gidiyoruz (2)

Akşener: Sanırsınız Savaşa Gidiyoruz (2)

45 dakika önce

GÜMÜŞHANE'DE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDUİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon mitinginin ardından geçtiği Gümüşhane'de, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener: Sanırsınız Savaşa Gidiyoruz (2), System.String[]
GÜMÜŞHANE'DE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon mitinginin ardından geçtiği  Gümüşhane'de, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akşener, Belediye Başkan adayı  Mustafa Canlı'ya destek istedi. Akşener, "Gümüşhaneli hemşerilerimiz adaylara oy verirken hangisinin projeleri daha iyi, hangisi çok hizmet eder ve hangisi Gümüşhane'yi bir tık yukarı taşır ona bakmalı. Her şeyine kefil olduğum Mustafa Canlı'nın seçilmesi Gümüşhane'nin faydasına olacağını düşünüyorum" dedi.

Akşener, ziyaretin ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:24 Kaynak: DHA

Trabzon, Meral Akşener, Gümüşhane, Politika
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