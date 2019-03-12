Son Dakika Haberleri: Akşener: Sanırsınız Savaşa Gidiyoruz (3)

Akşener: Sanırsınız Savaşa Gidiyoruz (3)

6 dakika önce

AKŞENER, ERZURUM'DA ÇAĞ KEBABI KESTİTrabzon ve Gümüşhane gezisinin ardından akşam saatlerinde Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez Aziziye ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Akşener: Sanırsınız Savaşa Gidiyoruz (3), System.String[]
AKŞENER, ERZURUM'DA ÇAĞ KEBABI KESTİ

Trabzon ve Gümüşhane gezisinin ardından akşam saatlerinde Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez Aziziye ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Uzun konvoy eşliğinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway otele geçen Akşener ve beraberindekiler burada bir süre dinlendikten sonra yemek için kent merkezine indi. Erzurum'un meşhur çağ kebabının başına geçen Akşener yanına Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz'u da alarak basın mensuplarına poz verdi.

Geceyi Erzurum'da geçirecek olan Akşener yarın sabah çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunacak.

Turgay İPEK/ERZURUM, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Gümüşhane, Erzurum, Politika
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