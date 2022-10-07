Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış... - Son Dakika
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Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış...

07.10.2022 00:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Alışılmış bir siyasetçi değilim. Suriye'nin lideri ile görüşmem diyemem” diye konuşması üzerine, “Sayın Erdoğan tam tersine, alışılmış inadınla sonuç alamayınca geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun. Dostluk ilişkileriyle dış politika belirlenmez. Duygusal inatlarla, kişisel kaprislerle devlet yönetilmez” yorumunu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alışılmış bir siyasetçi değilim. Suriye'nin lideri ile görüşmem diyemem" diye konuşması üzerine, "Sayın Erdoğan tam tersine, alışılmış inadınla sonuç alamayınca geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun. Dostluk ilişkileriyle dış politika belirlenmez. Duygusal inatlarla, kişisel kaprislerle devlet yönetilmez" yorumunu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu programında söylediği "Alışılmış bir siyasetçi değilim. Suriye'nin lideri ile görüşmem diyemem" sözlerine sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla cevap verdi. Akşener, "Sayın Erdoğan tam tersine, alışılmış inadınla sonuç alamayınca geç de olsa yine benim dediğime geliyorsun... Dostluk ilişkileriyle dış politika belirlenmez. Duygusal inatlarla, kişisel kaprislerle devlet yönetilmez. Çünkü devlet yönetmek ciddiyet ister" notuyla paylaştığı videoda; farklı tarihlerde grup konuşmalarında ve televizyon programlarında Suriyeli göçmenler ve Beşar Esad ile ilgili yaptığı konuşmaları hatırlattı.

Akşener'in videoda yer alan, Erdoğan'a yönelik sözleri şöyle:

"Sen gidemiyorsun. Mademki burnun düşse almıyor, kardeşinle görüşmeye gönder beni. Beşar Esad'la ben konuşayım da Suriyeli sığınmacıları memleketlerine can güvenliği içinde gönderelim. Ne yaptılar? Kulaklarının üstüne yattılar. Ergen sinirin var kardeşim senin. Yapamıyorsun mademki yani Esad kardeşinden Eset'e döndün.  Beni gönder; devlet adına ben gideyim eski bir İçişleri Bakanı olarak, partinin genel başkanı olarak gideyim. Bu adamla konuşayım ve bu göçmen meselesini çözelim."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış... - Son Dakika
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