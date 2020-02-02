Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü geldiği İzmir'de, temas ve ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Akşener, programın son gününde ilk ziyaretini Bayraklı Adliyesi'ne gerçekleştirdi. Akşener'i burada partililer karşıladı. TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, Meral Akşener'e eşlik etti. 2017 yılında Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin'in C kapısı girişinde bulunan anıtına çelenk bırakan Akşener, şehitler için dua okudu. Akşener, burada kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Çeşme ilçesindeki programlara katılmak üzere, Bayraklı Adliyesi'nden ayrıldı.