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Akşener: "Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona girmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşması TBMM...
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:20 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona girmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüye çıkması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)
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