Akşener: "Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir' - Son Dakika

Akşener: "Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona girmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşması TBMM...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona girmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüye çıkması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)

Akşener: Şehit ve gazilerimiz ve onların ailelerine ölünceye kadar minnet duymamız gerekir

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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