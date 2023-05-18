"Akşener sessiz kaldı" söylemlerine bir yorum da AK Partili Numan Kurtulmuş'tan: 'Ben demiştim' haleti ruhiye içinde olabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Seçimle ilgili önemli mesajlar veren Kurtulmuş, "Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti'de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak cumhurbaşkanı seçilecektir." dedi.

"HEZİMET İÇERİSİNDELER"

Kurtulmuş; 14 Mayıs seçim gecesinin ardından 3 günlük bir sessizliğe bürünen ve Kılıçdaroğlu'na özel destek açıklaması yapmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de değindi. Bu konuda yorum yapmak istemediğini belirten Kurtulmuş, "Hakikaten bunu konuşmak istemem. Sonuçta bir partinin genel başkanı. Millet onlara seçim 'Tayyip Erdoğan'ı bırakmıyorum' dedi. Bu tablo sonrası büyük bir hezimet içindeler. Sayın Akşener, masadan kalkmış, adayı beğenmediğini söylemiş birisi. Şimdi Akşener, "ben dememiş miydim" haleti ruhiye içinde olabilir." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARLA DALGA GEÇTİLER"

Kurtulmuş açıklamalarına şöyle devam etti: "Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri, geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere makarna kafa dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret ettiler.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DAHA FAZLA OYLA SEÇİLECEK"

Bundan sonra daha pratik bir strateji oluşturmak için gayret ediyoruz. Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir şey yoktur. Gençler konusunda sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı var. Z grubu bilmem ne... Türkiye'de gençleri harfler üzerinden belirlendirmeyin dedik. AK Parti'nin gençlerle ilgili endişesi yok. Hedef 50+1'dir ama cumhurbaşkanımız daha fazla oyla seçilecektir."