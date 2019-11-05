Akşener: "Siyasal iklimi biz değiştireceğiz"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:17 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.(6)
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