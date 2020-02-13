Akşener: "Sizin sesinizi meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: 'Sizin sesinizi meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz' - Son Dakika

Akşener: "Sizin sesinizi meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Bursa programına başladı.

Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Bursa programına başladı. İlçelerde esnaf ziyaretleri yapan Akşener, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, "Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz" dedi.


Bir dizi program için Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk durağı Kestel ilçesindeki esnaftı. Halkın ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Gürsu'ya geçen Akşener, burada da esnaf ziyaretlerinin ardından, CHP Gürsu İlçe Başkanlığı ve partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Çıkışta vatandaşlara hitap eden Akşener, esnaf, emekli, işçi, memur, çiftçi ve köylünün sorunlarını konuşmak için farklı şehirleri gezip onlarla bir araya geldiklerini anlattı.


"Oy kaygısı taşımıyoruz"


Siyasiler için seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener, "Sizlerin derdini konuşamıyoruz. Değerler üzerinden 'o ona bunu demiş, şu şuna şunu demiş' tarzında politik dönem geçiriyoruz. Bütün siyasiler için seçmen bir velinimettir. Bunu yeniden canlandırmak, sahte gündemleri ortadan kaldırmak için bir karar verdik ve şehirlerimizde ilçeleri geziyoruz. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum. Esnafımızın dertlerini salı günü konuşmamda dile getirip, iktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin, emeklilikte yaşa takılanların ve atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik. Ağalar duysun diye salı günkü konuşmamın içine koyacağım" ifadelerini kullandı.


Daha sonra Kestel'de bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akşener, işçilerle öğle yemeği yedi. - BURSA

Meral Akşener, İYİ Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de korsan servis, öğrencileri balık istifi taşıdı
5 yıl sonra bir ilk! Meral Akşener ve Devlet Bahçeli, tokalaştı İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti Ekrem İmamoğlu: Birkaç aydır deprem rüyası görüyorum

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:52:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşener: "Sizin sesinizi meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]