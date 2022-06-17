Akşener, Soma'da Yusuf Yerkel'i Anımsattı: "O Danışman Şimdi Dolarla, Avroyla Maaş Alan Bir İşte; Haram Olsun, Zıkkım Olsun"

Haber: Mahir BAĞIŞ - Kamera: Ünal AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protestocu madencilere tekme atan danışmanı Yusuf Yerkel'i kastederek, "Senin sarayında 5 maaşlı, 10 maaşlı danışmanlar var. Soma'da bir garibanı tekmeleyen danışmanın var. O danışman, şimdi dolarla, avroyla maaş alan bir işte; haram olsun, zıkkım olsun" dedi.

Meral Akşener, bugün esnaf ziyareti için geldiği Soma'da kendisini karşılayan yurttaşlara seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"Sizin dertlerinizi o esnaf dükkanlarının içinde dinlemek, dertlerinize çözüm üretmek, sizi birbirinize düşürerek oy alan o bedavacı emeksizlerin dinlemeleri için, sizin dertlerinize çözüm üretebilmek için tam 2,5 yıldır il il geziyorum. Tek amacım var. Hem mühür sizde hem feraset sizde. Bütün siyasi partilerin sizin derdinizi dinlemesi lazım, kararı da sizin vermeniz lazım.

Ey Soma, kömürün üretildiği emekliler şehri Soma, çıkardığınız kömürü size ekstradan daha iyi veriyorlar mı? Emeklilere 2 bin 500 lira yetmez. Sayın Erdoğan, sana cumhurbaşkanı maaşın yetmiyor, yıllarca çalışmış emekli kardeşlerimize 2 bin 500 lira yeter mi, yetmez. En düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracaksın. Senin sarayında 5 maaşlı, 10 maaşlı danışmanlar var. Soma'da bir garibanı tekmeleyen danışmanın var. O danışman, şimdi dolarla, avroyla maaş alan bir işte; haram olsun, zıkkım olsun."

Akşener'in mikrofon uzattığı bir çiftçi, "Yemin ediyorum gübre atamadım ne domatese ne mısıra" diye dert yandı. Bir öğretmen ise "Ücretli öğretmenim, 2 bin 600 lira maaş alıyorum, yüksek lisans yapıyorum" dedi. Bir yurttaş da "Bir hastane yaptılar, içinde bir tane doktorumuz yok" diye konuştu. Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ey saraylarda oturanlar, vatandaşımızın, milletimizin sesini duyuyor musunuz? Şimdi el ele vereceğiz. Mühür de sizde, karar da sizde. Öyle bedavadan oy almak yok. Seçmen velinimet olacak. Oylarınızla bu harami düzeni birlikte götüreceğiz."