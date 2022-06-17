Akşener, Soma Maden Faciasında Yaşamını Yitiren Madencilerin Mezarlarını Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Manisa Soma 'da, 2014'te Soma Maden Faciası'nda yaşamını yitiren 301 işçi için yapılan Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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