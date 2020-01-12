Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor - Son Dakika

Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor

13 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ellerindeki son anketin sonucu paylaşarak, vatandaşların %64'ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyledi. Akşener parlamenter sisteme geçiş hakkında, "Biz bu işi başaracağız" dedi.

Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. İlk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener'i partililer karşıladı. Konvoyla il binasının önüne gelen Akşener, içerde partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin yeniden güçlendirilmiş 21'inci yüzyılın taleplerine ve değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen hukukun üstünlüğünün olduğu parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyledi.

SON ANKETİN SONUCUNU AÇIKLADI

Akşener, daha sonra partisi tarafından 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Paneli'ne katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen panelde konuşan Akşener, yapılan son anket çalışmasında vatandaşın yüzde 64'ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyleyerek, "Türkiye yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş ve 21'inci yüzyılın taleplerine, değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen, hukukun üstünlüğünün olduğu, ekonominin patronu güvendir, güveni sağlayan adalettir. Adaleti de sağlayan hukukun üstünlüğüdür. Özgürlüktür, ifade hürriyetidir, kuvvetler ayrılığı, şeffaflıktır, akraba kayırmaktan uzaklaşmaktır. Liyakatin öne alınmasıdır. Bundan 40-50 sene evvel Türkiye'nin çeşitli köylerinden gelmiş kızların sınav kazanarak okuduğu Bursa Öğretmen Okulu'nu yaratabilmektir" dedi.

"VATANDAŞLARIN %64'Ü PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İSTİYOR"

Akşener, demokrasinin bir kurallar bütünü olduğunu ifade ederek, "Yaptığımız bu 3'üncü toplantıda bu talep yüzde 64-65'e çıkmışsa biz İYİ Parti olarak muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz. Biz bu işi başaracağız. Yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını elbette tesis edeceğiz" diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFI HEDİYE EDİLDİ

Akşener'e konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı hediye edildi. Akşener de panele katılan konuşmacılara günün anısına birer plaket verdi.

Akşener daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Seçer, Akşener'e günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
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