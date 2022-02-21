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AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM - Son Dakika

AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM

21.02.2022 14:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener "Bütün soruların bitmesi için haksızlığın, hukuksuzluğun sona ermesi lazım" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mersin programına Erdemli ilçesinden başladı. Türbe Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Akşener, sorun ve talepleri dinledi. Burada esnafla sohbet eden Akşener, daha sonra caddede kurulan platformda halka seslendi.

'LİMONUN DÖKÜLMESİ AYIPTIR, GÜNAHTIR'

20 Ocak'tan bu yana esnafı gezdiğini belirten Akşener, "Esnaf gezilerinde partimi övmüyorum. Esnafın sorun ve taleplerini dinliyorum. Bunları da Meclis'te dile getiriyorum. Mersin gezime, Erdemli'den başladım. Milletin sesi duyuluncaya kadar gezeceğim. Bütün soruların bitmesi için haksızlığın, hukuksuzluğun sona ermesi lazım. Gördüm ki; Mersin sahipsiz. El ele verip Mersin'i Türkiye'nin en iyi ekonomisine, en iyi eğitime sahip kent haline getireceğiz. Limonun dökülmesi ayıptır, günahtır. 100 kilo limonla bir çuval gübre alınması ayıptır, günahtır" dedi. Akşener'e gezisi sırasında partisinin milletvekilleri ile il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)-

AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM
AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM
AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM

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AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2) İSTANBUL-İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER, EROL EVGİN KONSERİNİ DİNLEDİ İSTANBUL-İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER, EROL EVGİN KONSERİNİ DİNLEDİ

Meral Akşener, İYİ Parti, Mersin, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKŞENER: SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİ LAZIM - Son Dakika
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