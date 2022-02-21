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Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım (3) - Son Dakika

Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım (3)

21.02.2022 17:51
Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım (3)

TARSUS'TA KONUŞTUİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdemli ilçesi ve Mersin merkez ziyaretinin ardından Tarsus'a geldi.

TARSUS'TA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdemli ilçesi ve Mersin merkez ziyaretinin ardından Tarsus'a geldi. Burada esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Akşener, daha sonra Küçük Minare Meydanı'nda halka hitap etti. Her gelen genel başkanın sorunların çözümü için söz verdiğini dile getiren Akşener, "Atanamayan öğretmenler için, EYT'liler için, çiftçi için herkes söz verdi; unutuldu gitti. Biz değiştiremeye geliyoruz. Bu harami düzeni sandıkta helal oylarınızla değiştireceğiz" dedi.

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Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım (3)
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Meral Akşener, İYİ Parti, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım (3) - Son Dakika


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