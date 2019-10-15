Akşener: "Stratejik derinlik rüyanız bugün ülkemizi stratejik bir yalnızlıkla baş başa bıraktı"
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İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:30 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (5)
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