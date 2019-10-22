Son Dakika Haberleri: Akşener: "(Süleyman Şah Türbesi) Bu tarihi mirasın devralındığı yere dönmesi gerekiyor"
Son Dakika Güncel Akşener: '(Süleyman Şah Türbesi) Bu tarihi mirasın devralındığı yere dönmesi gerekiyor'

Akşener: "(Süleyman Şah Türbesi) Bu tarihi mirasın devralındığı yere dönmesi gerekiyor"

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (3)

Akşener: (Süleyman Şah Türbesi) Bu tarihi mirasın devralındığı yere dönmesi gerekiyor

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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