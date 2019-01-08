Akşener: "Suriyeli Sığınmacı Sorunu Artarak Devam Edecektir"
59 dakika önce
- İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
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TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.(7)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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