Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı" - Son Dakika

Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşener: 'Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı' - Son Dakika
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