Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı" - Son Dakika
Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
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2.06.2021 11:15:10. #1.12#
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