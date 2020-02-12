Akşener, 'Tarih ve Gelecek' konulu söyleşiye katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener, 'Tarih ve Gelecek' konulu söyleşiye katıldı - Son Dakika

Akşener, 'Tarih ve Gelecek' konulu söyleşiye katıldı

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı 'Tarih ve Gelecek' konulu söyleşiye katıldı.

Akşener, 'Tarih ve Gelecek' konulu söyleşiye katıldı, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı 'Tarih ve Gelecek' konulu söyleşiye katıldı.

Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa,  İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yanı sıra, İYİ Partili milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşener, tören öncesi kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Bir kere şunu söyleyeyim ki; İlber Hoca'nın olduğu bir yerde hiçbir şey konuşulmaz" dedi. Akşener ile program öncesi görüşen İlber Ortaylı, ardından Türk tarihi ile ilgili konuştu. Yaklaşık iki saat süren programın ardından Akşener, İlber Ortaylı'ya plaket takdim etti. Söyleşiye katılan vatandaşlar ise çıkışta İlber Ortaylı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


İlber Ortaylı, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:10 Kaynak: DHA
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