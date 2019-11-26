Son Dakika Haberleri: Akşener: "Tarımı ölen ülkenin medeniyeti de ölüyor"
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Akşener: "Tarımı ölen ülkenin medeniyeti de ölüyor"

6 saat önce

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Akşener: Tarımı ölen ülkenin medeniyeti de ölüyor

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:33 Kaynak: AA
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