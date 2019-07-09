Son Dakika Haberleri: Akşener: "Terörle yokluk arasına sıkıştırılmış bölge gençlerini çaresiz bırakmayacağız"
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Akşener: "Terörle yokluk arasına sıkıştırılmış bölge gençlerini çaresiz bırakmayacağız"

13 dakika önce

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
Akşener: Terörle yokluk arasına sıkıştırılmış bölge gençlerini çaresiz bırakmayacağız
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:42 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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