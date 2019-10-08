Son Dakika Haberleri: Akşener Trump'a İnönü'nün sözleriyle tepki gösterdi
Son Dakika Ekonomi Akşener Trump'a İnönü'nün sözleriyle tepki gösterdi

Akşener Trump'a İnönü'nün sözleriyle tepki gösterdi

24 dakika önce

Akşener, "Buradan İsmet İnönü'nün sözüyle Trump'a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.

Akşener Trump'a İnönü'nün sözleriyle tepki gösterdi, System.String[]

Akşener, "Buradan İsmet İnönü'nün sözüyle Trump'a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır." dedi.

Donald Trump, İsmet İnönü, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36 
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