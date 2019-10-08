Akşener Trump'a İnönü'nün sözleriyle tepki gösterdi
24 dakika önce
Akşener, "Buradan İsmet İnönü'nün sözüyle Trump'a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.
Akşener, "Buradan İsmet İnönü'nün sözüyle Trump'a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36
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