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Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:33 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)
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