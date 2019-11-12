Son Dakika Haberleri: Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"
Son Dakika Güncel Akşener: '(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp' - Son Dakika

Akşener: "(Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)

Akşener: (Trump'ın mektubu) Git bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:33 Kaynak: AA
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