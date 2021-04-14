Akşener: Turizmci destek bekliyor - Son Dakika

Akşener: Turizmci destek bekliyor

14.04.2021 12:20
Akşener: Turizmci destek bekliyor, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında gelen turizm sektörü. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse, turizmi ihmal etmemelidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında gelen turizm sektörü. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse, turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa, sezon yaklaşırken, turizm sektöründe çalışanlar önceliklendirilmelidir. Turizmci destek bekliyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ilk olarak, İYİ Parti, Cumhur İttifakına yaklaşıyor iddialarına ilişkin, "Aranıza girmeye niyetim yok endişelenmeyin. Böyle bir niyetim yoktur. Cumhur İttifakı çok riskli bir ittifak. Asla orada olmam, aranıza girmem, merak etmeyin" dedi.

'BİZ BU TABLOYU HAK ETMEDİK'Pandemi sürecinde iktidarı sürekli uyardıklarını kaydeden Akşener, "Uyarıların yanında, neler yapılması gerektiğini de, gün gün anlattık. 'Bilim insanlarına kulak verin, milletimizin canı daha fazla yanmasın' dedik. 'Üç hafta tam kapanma için gecikmeyin, bu işin sonu iyi değil' dedik. 'Aşı tedariğini ciddiye alıp, bir an önce aşıları getirin, başka çıkış yok' dedik. 'Dar gelirli vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi öncelikli olarak aşılayın' dedik. 'İnsanüstü bir gayretle çalışan, sağlık ordumuz yoruldu, yüklerini hafifletin, onlara moral verin' dedik. 'Esnek mesai uygulamasına acilen dönün, milyonlarca vatandaşımızı, aynı saatte toplu taşıma araçlarına bindirmeyin' dedik. Ekonomik destek paketleri önerdik, kaynaklarını gösterdik. Ama maalesef bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Biz, işi ciddiye alıp, önlemleri sıkılaştırmalarını beklerken, onlar gittiler, lebalep kongreler yapıp, virüse davetiye çıkardılar. Sonuç? Türkiye dünyada en çok vaka görülen ülke oldu. Biz bu tabloyu hak etmedik. Ama özveriyle çalışan doktorlarımızın, sağlık ordumuzun uyarılarını dinlemeyenler, aklın ve bilimin yolundan sapanlar, Türkiye'yi maalesef bu korkunç tabloyla baş başa bıraktı" diye konuştu. Akşener, salgını ciddiye alıp, üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkelerin, birer ikişer normale döndüğüne vurgu yaparak, "Türkiye'nin, en kötü dönemini yaşıyor olması, bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonucudur. Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir" değerlendirmesinde bulundu.'ACİLEN 3 HAFTALIK TAM KAPANMAYA GEÇİN'Hükümetin, Bilim Kurulu'nun tavsiye ve önerilerini dikkate alması gerektiği çağrısında bulunan Akşener, acilen üç haftalık tam kapanmaya geçilmesi gerektiğini söyledi. Akşener, "Bilim Kurulu, pazartesi günü yine toplandı. Bilimin ışığında, neler yapılması gerektiğini, Sağlık Bakanı'na anlattılar. Peki sonra ne oldu? Bilim Kurulu'nun çözüm planı, bir tavsiye muamelesi gördü,    kaybedecek tek bir saatimizin bile olmadığı bir zamanda, 24 saat daha heba edildi. Neden? Sayın Erdoğan inceleyip karar verecekmiş. Böylesine uzmanlık isteyen bir konuda, kararı niye sen veriyorsun? Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun? Aylardır, 'Acilen 3 haftalık tam kapanmaya geçin, gecikmeyin' diyoruz. 'Esnafımızı, çalışanlarımızı koruyacak önlemleri alın,  ülkemizi, 3 haftalık bir kapanmayla rahatlatın.' diyoruz. Bilim bunu söylüyor. İşin uzmanları bunu söylüyor. Ülkeler birer birer Türkiye'ye uçuşları durduruyor" diye konuştu.'TURİZMCİ DESTEK BEKLİYOR'

Akşener, Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında turizm sektörünün geldiğini, sektörün tek başına dış ticaret açığını kapatacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Sektörün, Türkiye'nin birinci derecede stratejik öneme sahip sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Akşener, "Bunun anlamı şudur; devletin kaynaklarından öncelikli olarak yararlandırılması gerekir. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse, turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa, sezon yaklaşırken, turizm sektöründe çalışanlar önceliklendirilmelidir. İşte o nedenle, iktidarı haftalardır uyarıyoruz; 'Hazırlıklı olun, önlemlerinizi alın, Türk turizmi bu sezonu kaçırırsa bedeli ağır olur' diyoruz. Turizmin ekonomi için ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyorlar. Ama sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları nedense hatırlamıyorlar. Turizmci destek bekliyor" ifadelerini kullandı.


Akşener: Turizmci destek bekliyor
Akşener: Turizmci destek bekliyor

Türkiye, Turizm, Kredi, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener: Turizmci destek bekliyor - Son Dakika


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