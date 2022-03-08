Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) - Son Dakika
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Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

08.03.2022 13:27
Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

AÇILIŞA KATILDIİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası'nın açılışına katıldı.

AÇILIŞA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası'nın açılışına katıldı. Mağazanın açılışını yapan Akşener, ürünler hakkında bilgi aldı. Sığınma evindeki kadınlarla görüşen Akşener, çıkışta çarşı içerisindeki kitapevine uğrayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi kaleme aldığı 'Nutuk' kitabını satın aldı.


Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)
Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hayat, İYİ Parti, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) - Son Dakika
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