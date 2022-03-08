Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

08.03.2022 13:46
Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)AÇILIŞA KATILDIİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik...

Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)

AÇILIŞA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası'nın açılışına katıldı. Mağazanın açılışını yapan Akşener, ürünler hakkında bilgi aldı. Sığınma evindeki kadınlarla görüşen Akşener, çıkışta çarşı içerisindeki kitapevine uğrayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi kaleme aldığı 'Nutuk' kitabını satın aldı.

YORUMLAR
500
Türk badmintonunun 'öncü kadınları' Türk badmintonunun 'öncü kadınları' Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) TİM heyetine İsrail'den 400 alıcı TİM heyetine İsrail'den 400 alıcı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hayat, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:51:46. #1.12#
SON DAKİKA: Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement