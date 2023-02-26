Akşener: Türk Kızılay'ını, Paranın Gücüyle İnsanını Yalnız Bırakan, Bin Bir Dümen Kurup İçini Boşaltan Bir Anlayışa Mahkum Ettiniz. Yazıklar Olsun - Son Dakika
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Akşener: Türk Kızılay'ını, Paranın Gücüyle İnsanını Yalnız Bırakan, Bin Bir Dümen Kurup İçini Boşaltan Bir Anlayışa Mahkum Ettiniz. Yazıklar Olsun

26.02.2023 16:37
Akşener: Türk Kızılay'ını, Paranın Gücüyle İnsanını Yalnız Bırakan, Bin Bir Dümen Kurup İçini Boşaltan Bir Anlayışa Mahkum Ettiniz. Yazıklar Olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini artırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak' anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını, paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, bin bir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkum ettiniz. Yazıklar olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini artırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak' anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını, paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, bin bir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkum ettiniz. Yazıklar olsun" dedi.
Meral Akşener, Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde 46 milyon lira karşılığında AHBAP Derneği'ne çadır satmasına tepki gösterdi. Akşener, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"'İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini artırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak' anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını, paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, bin bir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkum ettiniz. Yazıklar olsun!"

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Akşener: Türk Kızılay'ını, Paranın Gücüyle İnsanını Yalnız Bırakan, Bin Bir Dümen Kurup İçini Boşaltan Bir Anlayışa Mahkum Ettiniz. Yazıklar Olsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Türk Kızılay'ını, Paranın Gücüyle İnsanını Yalnız Bırakan, Bin Bir Dümen Kurup İçini Boşaltan Bir Anlayışa Mahkum Ettiniz. Yazıklar Olsun - Son Dakika
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