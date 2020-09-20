Akşener: "Türk milletini hayallerimize ortak edeceğiz" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (9 SON)

"Türk Lirasını değersiz tutarak ne rekabet ne de ihracat artırılabilir. hayat hizmet sektöründen ibaret değil. Sanayinin iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden sanayi, ticaret ve eğitim politikalarını birbirlerine entegre edeceğiz"

"Sokaklarımızdan sessiz çığlıklar yükseliyor. Bu çığlığı vatandaşın gözlerinde okuyorum. Bu çığlığı kadınların gözlerinde, çocukların gözlerinde okuyorum"

"Türk milletini hayallerimize ortak edeceğiz. Göreve geldiğimizde en iyi bildiğimiz işi yapacağız. Devlet nasıl yönetilirmiş dosta düşmana göstereceğiz"