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Akşener: "Türk Milletinin makus talihini yenmek, bu kez bizim omzumuzdaki görevdir"
6 saat önce
Katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozet takması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salondan ayrılması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:01 Kaynak: AA
Katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozet takması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salondan ayrılması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (7)
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