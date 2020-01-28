Akşener: "Türk Milletinin makus talihini yenmek, bu kez bizim omzumuzdaki görevdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Türk Milletinin makus talihini yenmek, bu kez bizim omzumuzdaki görevdir' - Son Dakika

Akşener: "Türk Milletinin makus talihini yenmek, bu kez bizim omzumuzdaki görevdir"

6 saat önce

Katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozet takması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salondan ayrılması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Katılımcılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozet takması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salondan ayrılması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (7)

Akşener: Türk Milletinin makus talihini yenmek, bu kez bizim omzumuzdaki görevdir

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:01 Kaynak: AA
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